Avec plus de 230 participants, le Rex Bim Tour de la Saline-les-Bains à une nouvelle fois démontré la nécessité pour les acteurs de l'acte de construire d'échanger sur le sujet du BIM. Bureaux d'étude, maîtres d'ouvrage, architectes, économistes et étudiants ont pu partager leurs expériences " projet ", les difficultés rencontrées et les solutions apportées par le collectif du projet (Photo D.R.)

L’étape du Rex Bim Tour de La Réunion présentait notamment 2 tables rondes abordant la montée en puissance du Bim dans la conception, la réalisation et l’exploitation des programmes de construction impliquant un changement progressif mais profond des pratiques professionnelles, ainsi que l’émergence de nouvelles compétences chez tous les acteurs de la filière. A la suite de ces débats, les démarches BIM de l’extension ouest de l’aérogare passagers de l’aéroport Réunion Roland Garros à Sainte-Marie, de la résidentialisation en Bim de 220 logements et de 20 commerces à Saint-André et de la synthèse BIim de la restructuration de l’extension du CFA Léon LEGROS à Sainte Clotilde ont été présentées aux participants. Enfin, pour conclure cette demi-journée, les représentants du CMQ ont présenté le programme d’investissement d’Avenir de la Réunion (PIA 3).

A l’issue du Rex Bim, CINOV Réunion-Mayotte et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat ont signé une convention de collaboration. Le point de départ d’un partenariat fort au service de la formation des acteurs de l’acte de construire du territoire.

Les conférences et interviews des intervenants seront très prochainement en ligne sur www.rexbimtour.fr

Le Rex Bim Tour en région, piloté par la Fédération CINOV, est conçu pour partager des retours d’expériences à partir de projets réalisés en processus Bim. La démarche du Rex Bim Tour a pour objet de démystifier, simplifier et confronter les approches à toutes les étapes du projet, de la conception à la maintenance. Il s’adresse plus particulièrement aux PME, TPE qu’elles soient familiarisées ou non dans la gestion de la maquette numérique, tout au long du processus de construction, de la conception à l’exploitation-maintenance des bâtiments.