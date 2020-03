Publié il y a 48 minutes / Actualisé il y a 34 minutes

Monsieur le maire, nous avons appris une nouvelle annulation de la braderie commerciale traditionnelle d'avril à Saint-André, cette fois pour cause de "semaine sainte". Comme nous le soulignons régulièrement les braderies commerciales de la Réunion sont des éléments culturels et économiques uniques en leur genre au regard de leur durée, de leur forme. A ce titre et compte-tenu de l'engouement populaire qu'elles suscitent elles devraient être défendues bec et ongles par les élus.

