J'ai l'honneur de porter à votre connaissance que dans le cadre des élections municipales et communautaires des 15 et 22 Mars 2020 à Saint-André, nous avons signé plusieurs conventions auprès de différentes instances. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

1. Signature auprès de SAF- France qui mène de grandes actions pour lutter contre l'échec scolaire, délinquance, prédisposition à l'alcoolisme, difficultés d'insertion dans la société...

Aujourd'hui, plus de 17 000 réunionnais sont directement touchés du syndrome d'alcoolisation foetale (S.A.F) et autres troubles... Le coût pour la prise en charge de ces patients atteint plus de 350 millions d'euros.

2. Signature auprès de la fédération régionale Addictologie Réunion, pour une véritable politique de prévention de l'abus d'alcool, des conduites additives et pour une campagne exempte de distribution de boissons alcoolisées et de substances additives a visée électoraliste à l'occasion des municipales de 2020 a l'île de la Réunion.

3. Signature d'engagement auprès de trois syndicats (CGTR-FO-SAFPTR) concernant l'ensemble des employés communaux, que nous nous engageons à réexaminer leur situation individuellement, afin d'améliorer également leurs conditions de travail pour mieux "concilier la vie familiale et professionnelle".

4. Signature auprès de l'ADN et MUTA-REUNION sur le diabète qui touche La Réunion de plein fouet. Plus de 100 000 personnes en sont atteintes aujourd'hui....

5. Charte auprès du collectif de défense contre la carrière de Patelin à Saint-André.

Serge Camatchy