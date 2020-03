Publié il y a 15 minutes / Actualisé il y a 13 minutes

Sainte-Suzanne a rendez-vous avec l'avenir. Electrices et électeurs de notre commune, vous allez choisir vos représentants lors des élections municipales et communautaires des 15 et 22 mars 2020 pour 6 années. Cette élection ouvre ainsi de nouvelles perspectives pour le développement de la commune. C'est une occasion formidable de proposer une nouvelle vision pour l'aménagement durable et responsable de notre commune. (Photo : Patricia Coutandy)

