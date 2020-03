Ce mardi 10 Février 2020, Pierrick Robert accompagné de ses colistiers et d'une partie de ses soutiens a présenté son programme pour les Municipales 2020. Pierrick Robert dresse d'entrée le tableau et les objectifs : " il sera nécessaire de lancer dans un premier temps, un audit financier, administratif et de fonctionnement. Une étape nécessaire pour dégager des marges financières, une optimisation des services et des moyens pour une maîtrise des dépenses, afin de mettre en oeuvre le programme construit et redonner du pouvoir d'achat à la population, tout en allégeant la Fiscalité - Points essentiels du programme, qui permettront de développer les priorités définies et ciblées : l'Education, l'Environnement et la Fiscalité.

Madame Shantal Hoarau - directrice de l'école Ambroise Vollard et conseillère de l'opposition depuis 2014, précise les points du programme 'Education' :

- Création d'un service technique dédié exclusivement aux écoles.

- Réorganiser la cuisine centrale.

- Mettre en place une Politique Educative Globale pour assurer la mixité sociale et l'inclusion des enfants en situation de handicap.

- Extension du dispositif 'Petits-déjeuners gratuits' à toutes les écoles.

- Construction de deux nouvelles écoles (Zac Avenir et La Rivière).

- Relancer les activités périscolaires.

Le réseau routier a été développé par Monsieur Thierry Souton.

- Réhabilitation et l'entretien des chemins communaux et des espaces verts.

- La reprise et la finalisation des travaux de la rue du Docteur Schweitzer.

- La construction d'une nouvelle entrée Nord pour la ville, avec un pont, trottoirs, éclairage solaire et parkings gratuits.

- Activer le projet de désenclavement des Hauts de Saint-Louis par la contournante de la rivière Saint-Etienne/Chemin Piton.

-Travailler pour la finalisation du projet de construction de la RN5 (route de Cilaos), afin de désenclaver Ilet Furcy et le Petit Serré.

- Aménagement des chemins d'exploitation agricole et d'élevage en voirie bétonnée.

Le jeune Yvan Técher présente lui, les points de la Fiscalité et du Patrimoine.

- Baisse progressive de l'imposition.

- Exonération de la Taxe Foncière pour les nouvelles constructions (2 ans).

- Suppression de la Taxe Locale sur les enseignes et exonération partielle (avec modulation) de la CFE.

- Fiscalité Verte via maprimerenov avec exonération de la Taxe Foncière en cas de rénovation des habitations.

- Instaurer une rigueur dans la gestion du personnel pour garantir un service efficace à la population, tout en reconnaissant les compétences de nos agents.

Yvan Técher, jeune professeur d'histoire et de géographie, poursuit avec quelques points qui concernent le Patrimoine, pour une remise en valeur de notre Histoire.

- Initier les chantiers de réhabilitation de notre patrimoine : Eglise du Rosaire, Canal des Aloès, Calbanon, Château du Gol, ...

- Mise en place d'un répertoire du patrimoine bâti et ethnologique, en favorisant l'insertion de nos titulaires du BAPAT et guide péi.

Ensuite, Pierrick Robert complète la déclinaison détaillée du programme :

- Le point social en présentant les différentes aides qui seront proposées aux familles en difficulté : Chek solid'R accessible aux familles en difficulté. Nout' 15zaine avec des contrats à temps partiels d'urgence. Nout' mutuel solid'R une assurance départ/rapatriement en cas de maladie ou de décès à 1 euro

De nouvelles infrastructures, telles que des sanitaires et des points d'eau dans les espaces publics. Transfert des services administratifs municipaux dans les locaux de l'hôpital Augustin Hoarau. Lancement du chantier 'ANRU' du Gol. Ainsi que la construction d'un centre funéraire et d'un nouveau cimetière pour Saint-Louis et La Rivière.

Protection de notre environnement et de la population : Nout' commune propre, Nout' label 'villes et villages fleuris' et accompagnement pour le Concours National des 'Jardins Potagers de France', Nout' sécurité encadrer les missions dévolues à la Police municipale et veiller scrupuleusement au respect des fonctions, Nout' z'urgence avec la construction d'une caserne de pompiers à Gol-les-Hauts, Nout' litoral et sa sécurisation pérenne de Bel Air face aux aléas climatiques, Aide au raccordement des réseaux souterrains (électricité et eau) pour les constructions individuelles et Revoir le plan local d'Urbanisme pour garantir aux familles une urbanisation harmonieuse et raisonnée du territoire.

Protection, convivialité et communication qui défendent les concepts :

- Kozman la zéness - la mise en place d'un Conseil Municipal pour les jeunes, Nout' contact - un numéro vert qui permet de joindre la mairie 24H/24. Nout' reconnaissance - accompagner nos talents, Nout' mairie connectée - services administratifs modernisés, Nout lien - Relancer la vie associative et sportive dans nos quartiers.

- Développer notre potentiel économique autour du tourisme et de l'agriculture dans les Hauts.

- Par le biais de l'intercommunalité se développeront : La gratuité des titres de transport, Construction de mini-déchèteries, Nouvelle fourrière intercommunale, L'émergence de nouvelles activités économiques par la construction de kiosques à vocation économique sur les sites touristiques,

Relancer le projet de création d'un Syndicat Mixte pour l'endiguement et la sécurisation des radiers du Sud de La Réunion, Relance de l'entente intercommunale Ville et Pays d'Art et d'Histoire 'Les Portes du Sud',

Réhabilitation intégrale du Parc des expositions 'Expobois', intégrant un Office du Tourisme et une salle d'exposition.