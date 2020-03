Ancien Directeur de campagne et colistier de la liste portée par Madame Yvette Duchemann - investie par Génération Écologie - aux Municipales de Saint-Denis de La Réunion pour 2020, j'ai décidé pour des raisons personnelles et sans esclandre de me retirer de la liste conduite par Mme Duchemann en janvier 2020. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Après une minutieuse réflexion, j’ai décidé de rejoindre et d’adhérer à Europe Écologie Les Verts, seule force écologique nationale à pouvoir relever le véritable défi de l’alternance politique en matière de transition sociale, politique, écologique et énergétique.

Avec presque 3000 voix (plus de 8%) obtenues aux Européennes de 2019 à La Réunion, EELV a décidé à Saint Denis de reconduire l’alliance avec la liste d’Ericka Bareigts. EELV et ses partenaires ont su co-construire un programme ambitieux et innovant, en relation directe avec les enjeux incontournables des transitions sus-citées.

C’est pourquoi j’invite tous les écologistes, et plus largement tous les Dionysiens, à se mobiliser massivement dès le premier tour et voter pour cette liste jeune et renouvelée, conduite par Ericka Bareigts, seule liste à porter de réelles ambitions écologiques et à pouvoir se maintenir au second tour.

Face aux effets destructeurs de la mondialisation ultralibérale, la prochaine mandature à Saint-Denis doit impérativement être participative, sociale et écologique.

Votez Ericka Bareigts, c’est voter utile pour notre Ville, notre Île et notre Planète!!!

Luc GIGORD (Dr. HDR)