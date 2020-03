Depuis plusieurs semaines, mon équipe et moi avons pris conscience de la crise qui allait arriver non seulement en France mais également à la Réunion. Cette crise sanitaire ne doit pas devenir une crise humanitaire ou sociale.

C’est pourquoi, notre nouvelle majorité, élue dès dimanche soir, sera prête à accompagner le conseil municipal encore temporairement en exercice, et à proposer et faire voter toutes les mesures nécessaires face au risque de propagation du coronavirus sur notre territoire.



C’est une question d’heures et chaque minute compte.



Nous proposerons de mettre en place un Plan de Continuité du Service Public au sein de la collectivité tout en protégeant l’ensemble des employés communaux pour :



- anticiper l’impact du virus sur l’absentéisme, sur l’activité de la collectivité et sur le budget



- définir les missions prioritaires à maintenir au niveau de la collectivité



- préciser les missions / postes clés et moyens nécessaires par Direction



- mettre en place les mesures d’organisation, de prévention et de procédures internes



- établir les moyens de communication internes et externes.



Nous mettrons également en place un plan d’urgence de lutte contre la dengue qui pourrait affaiblir au préalable des individus en parfaite santé.



Enfin, il nous faudra effectuer le suivi coordonné de ces 2 plans d’action en mettant en place une cellule de crise qui travaillera en collaboration avec les services de la Préfecture et de l’Agence Régionale de Santé.



Dès à présent, nous rappelons aux citoyens qu'il ne faut pas paniquer mais respecter les consignes sanitaires :

- éviter les contacts physiques (pas de bises, pas de poignées de main)

- respecter une distance sociale d'1 mètre

- ne pas participer à des gros rassemblements

- en cas de symptômes (toux sèche et fièvre) ne surtout pas se rendre chez le médecin ou aux urgences mais rester chez soi et appeler le 15

- se laver les mains très souvent au savon et utiliser un gel hydroalcoolique.



Nous vous rappelons également la fermeture des écoles pour 15 jours, décision prise pour limiter la propagation et correspondant au temps maximal d'incubation.



Ensemble soyons responsables et efficaces.