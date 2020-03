Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 1 heures

Je tiens d'abord à remercier celles et ceux qui se mobilisés pour permettre la tenue de cet exercice démocratique dans des conditions exceptionnelles dimanche dernier. Je remercie les électrices et les électeurs de Saint-Paul qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir citoyen et ce, malgré la menace du Covid-19. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Je tiens d'abord à remercier celles et ceux qui se mobilisés pour permettre la tenue de cet exercice démocratique dans des conditions exceptionnelles dimanche dernier. Je remercie les électrices et les électeurs de Saint-Paul qui se sont déplacés pour accomplir leur devoir citoyen et ce, malgré la menace du Covid-19. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)