Publié il y a 8 minutes / Actualisé il y a 6 minutes

Dimanche 15 mars, après les résultats du premier tour des élections municipales, nous nous sommes longuement rencontrés en tête à tête. Lors de cette rencontre, je vous ai proposé l'idée d'un front panonnais et d'une fusion de nos deux listes. Cette proposition en premier lieu n'a pas reçu votre accord car cela aurait, d'après vous, fait éclater votre liste. Vous m'avez proposé un désistement républicain pur et dur tout en me demandant de vous faire confiance. Je vous ai expliqué que ce désistement n'était pas acceptable, dans la mesure où vous êtes proche de Didier Robert et du parti d'Emmanuel Macron. Après plus d'une heure de discussion, vous avez accepté l'idée de la fusion, et nous devions l'exposer à nos équipes respectives. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

