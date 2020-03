Dans les heures difficiles que nous traversons, je tiens, en premier lieu, à appeler la population à suivre strictement les consignes des autorités, d'adopter les gestes barrières et de respecter le confinement décrété par le Chef de l'Etat. Il ne faut surtout pas prendre à la légère cette situation : notre vie, la vie de nos proches, la vie de nos amis, la vie de nos voisins, la vie de nos connaissances, sont en jeu. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Oui, notre façon de vivre à la Réunion est bousculée ; mais c’est un mal nécessaire et c’est provisoire. Plus on suivra les consignes officielles plus vite nous sortirons de cette crise.

Je lance un appel au civisme des Réunionnais : ne paniquez pas ; n’écoutez pas les fausses informations ; n’achetez pas plus que de raison ; soyons disciplinés et solidaires.

Je demande aux commerçants de bloquer les prix des produits, car des personnes me remontent que le coût des marchandises a augmenté. Si c’est vrai, cela est inadmissible.

Je demande au Préfet de donner des directives en ce sens et de procéder à des contrôles au cas où certains commerçants pourraient être tentés de profiter de cette situation de crise.

Aux syndicats et aux dirigeants de la grande distribution, je demande qu’ils fassent régulièrement le point publiquement sur l’état de ravitaillement des magasins, de rassurer la population qu’il n’y a pas et qu’il n’y aura pas de pénurie ; de ne pas donner l’impression d’organiser la pénurie.

A la population : je vous souhaite, je nous souhaite bon courage dans cette épreuve. Ne paniquez pas. N’ayez pas peur. Achetez en quantité raisonnable, pensez à votre prochain. Protégez-vous et protégez les autres. C’est dans l’épreuve que nous voyons la solidarité s’exprimer.

Enfin, je salue le travail de tous ceux qui sont mobilisés pour nous protéger : les personnels soignants, les personnels de sécurité ; les personnels des administrations.

Soyons unis et forts et nous vaincrons le coronavirus , comme nous avons déjà vaincu et surmonté d’autres crises.

Je suis à vos côtés. Vous pouvez compter sur moi.



Jean Hugues RATENON

Député de la Réunion