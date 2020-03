Monsieur le Maire, durant ces semaines de campagne électorale, j'ai pu à nouveau constater les difficultés quotidiennes auxquelles sont confrontées les personnes âgées, notamment celles bénéficiaires de l'APA, et les personnes handicapées. En effet, ces dernières sont souvent isolées, et dans des conditions de précarité matérielle, notamment dans les logements sociaux dont l'état de nombre d'entre eux est déplorable. Fréquemment, en outre, elles dépendent de leur aidant, souvent familial, pour assurer certains gestes quotidiens. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La crise sanitaire de l’épidémie de Covid-19 accroit davantage encore leurs difficultés, notamment du fait du confinement qui risque de priver nombre d’entre eux de leur aide indispensable, même si la situation est bien prévue dans les cas dérogatoires de déplacements autorisés.



Par ailleurs, Saint-Denis compte un nombre important de personnes sans domicile fixe, pour qui, également, ce confinement pose de sérieuses difficultés.



Nous ne pouvons pas accepter cette dégradation attendue des conditions de vie des plus fragiles d’entre nous.



J’ai proposé au Président du Département d’organiser une réunion téléphonique avec les services d’aide à domicile, les services de l’ARS et la Préfecture.



Ne serait-il pas envisageable, dans cette même logique, que la mairie coordonne une action cohérente entre les services municipaux, le CCAS, les associations de quartier et celles à vocation sociale ou humanitaire afin de venir en aide à ces personnes fragiles, le temps que l’épidémie soit contenue ?



Je vous prie d’agréer, Monsieur le Maire, l’expression de mes meilleures salutations.

Nassimah Dindar