Publié il y a 27 minutes / Actualisé il y a 25 minutes

Le coronavirus (CV) a une profonde avance sur nous. Il progresse, masqué, derrière une fausse perception de la réalité. On en arrive à 200000 cas, et 8000 morts. Pour dénombrer ces malades, il existe deux façons de procéder : d'un côté, les cas officiels, testés et déclarés ; de l'autre, les cas réels, contaminés, contaminants, parfois sans symptômes.

