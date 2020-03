Publié il y a 55 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Le 21 octobre 1945, à peine sortis de la guerre 39-45, les Réunionnais sont appelés aux urnes, et pour la première fois les femmes votent. Ils doivent choisir leurs Députés. La situation est catastrophique sur tous les plans. La grande majorité des habitants vivent dans la "misère noire", après une période de rationnement alimentaire. Le taux de mortalité des enfants est l'un des plus élevé au monde et l'espérance de vie moyenne est de 40 ans. Les infrastructures sont quasi inexistantes. Il n'y a ni eau courante, ni d'électricité, pas de logements décents. L'ordre colonial et l'exploitation des travailleurs règnent. Le rêve, c'est l'école pour tous, les allocations familiale et vieillesse, les conventions collectives, salaires et temps de travail réglementés, congés payés...

