Chères Etang-saléennes et Etang-Saléens, vous vous êtes mobilisés le 15 mars 2020 en faveur du projet que je porte avec mon équipe de Citoyens en action, projet respectueux de l'Homme et de la Nature, où probité, éthique, transparence et démocratie participative seront des principes fondamentaux de la gestion de la vie publique.

L'éveil des consciences a eu lieu à L'Etang-Salé.

