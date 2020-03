On dénombre aujourd'hui 15 cas de contamination sur l'île de La Réunion. L'ensemble des contaminés connus sont des personnes débarquant des avions. Aucun cas ne fait parti d'une chaîne de contamination locale.

Je demande aux autorités de ne plus mettre en danger les Réunionnais, en fermant les aéroports et les accostages de paquebots durant la période de confinement.



On ne peut pas demander aux Réunionnais de rester chez eux tout en laissant débarquer chaque jour des centaines de voyageurs dans notre île, qui plus est, sans aucun contrôle ni mise en confinement strict.



Notre première préoccupation doit être la prévention des risques et d’éviter à tout prix qu’une chaîne de contamination se mette en place sur l’île de La Réunion.



Éric Ferrere