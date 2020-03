En ces temps de crise sanitaire extrême, la Fédération Hospitalière de France - Océan Indien (FHF-OI) apporte plus que jamais son soutien indéfectible aux soignants et à toutes les équipes techniques, logistiques et administratives qui oeuvrent à leurs côtés. (Photo rb/www.ipreunion.com)

La FHF-OI mobilise ainsi tous ses moyens pour soutenir et informer à son niveau les établissements locaux, en temps et en heures, de toutes les dispositions prises au fur et à mesure de la progression de l’épidémie. Ce travail s’effectue bien entendu en lien avec la Fédération nationale ( FHF) qui travaille elle-même en étroite collaboration avec le ministère de la Santé, la DGOS, les ARS, l’Assurance Maladie, mais aussi les autres fédérations, les associations, les ligues, les commissions médicales et toutes les organisations professionnelles médicales et paramédicales.

Depuis plusieurs semaines maintenant, nos établissements réunionnais se tiennent prêts à affronter l’épidémie. Nos hôpitaux font preuve de réactivité, d’adaptabilité, de responsabilité. Les équipes déploient ainsi tous les dispositifs existant, assurent la plus parfaite transmission des informations, guides et autres fiches pratiques aux personnels médicaux et paramédicaux. Les établissements réunionnais appliquent bien évidemment les mesures nationales comme la suspension des visites, la déprogrammation des interventions chirurgicales non-urgentes ou encore le recours croissant à la télémédecine.

En parallèle, la communauté hospitalière réalise un important travail logistique et humain pour gérer au mieux l’approvisionnement en matériels de protection mais également pour organiser dans les meilleures conditions les rotations des équipes et la gestion des gardes d’enfants pour les personnels

dont la présence est indispensable. Enfin, nos hôpitaux réunionnais se tiennent prêts à renforcer les équipes si nécessaire en appelant à la solidarité des professionnels de santé, étudiants, jeunes médecins, internes, médecins retraités ou sans activités.

Pour autant, la FHF-OI veut à son tour rappeler que ces dispositifs exceptionnels ne prouveront leur efficacité que si les Réunionnais font preuve de la plus grande responsabilité.

Le respect des mesures de confinement reste la meilleure aide que chaque Réunionnais peut apporter aux personnels soignants de notre département. Sur notre île comme ailleurs, aider les hôpitaux et les hospitaliers, c’est avant tout s’aider soi-même, en restant chez soi, sauf cas exceptionnels. En respectant scrupuleusement l’ensemble des gestes barrières maintes fois expliqués ces derniers jours. En ne saturant ni le centre d'appel du 15 ni les services d'urgences des hôpitaux.

"Chacun a un rôle à jouer dans le combat contre cette épidémie historique. Toute la nation doit être unie et la priorité doit être donnée à nos hôpitaux publics", a déclaré hier Frédéric Valletoux, président de la Fédération Hospitalière de France (FHF). " Les personnels comptent donc sur le civisme des citoyens. Il faut se protéger soi-même, mais aussi protéger nos aînés et les personnes les plus fragiles en appliquant à la lettre les consignes du Gouvernement. Nous en appelons à " une union sanitaire sacrée ". Il en est exactement de même ici à La Réunion.

Les Réunionnais doivent démontrer une fois de plus leur extraordinaire solidarité en participant chacun activement à la lutte contre l’épidémie. Notre santé est entre nos mains.

Gérald Incana, président de la Fédération Hospitalière de France Océan Indien.