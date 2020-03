Monsieur le Préfet, face à l'augmentation des cas importés (28 soit la totalité) sur notre île, notre collectif créé depuis le début de la semaine et comptant à ce jour plus de 1100 membres, vous prie pour protéger notre population de prendre les mesures suivantes (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

⦁ Un confinement contrôlé des arrivants sur notre île par un moyen ou un autre. En effet, nous ne pouvons plus compter sur le civisme de ces derniers compte tenus des divers exemples cités dans la presse: "médecin contaminé qui reçoit ses patients", "mère qui fait venir son fils contaminé", "touristes se mettant au vert à la Réunion", etc.. Ou la fermeture de l'aéroport aux passagers.

⦁ Un contrôle plus strict des habitants : nous ne comptons plus les personnes qui vagabondent ici et là, groupes d'enfants livrés à eux-même sur la voie publique, etc...

⦁ Un arrêt des rassemblements tels que les marchés forains où aucun contrôle n'est possible.

⦁ Mettre en place une planification des accès aux grandes surfaces par quartier, une seule fois par semaine (cela est vérifiable par la déclaration sur l'honneur).

Pour le moment, le laxisme de l'application des mesures a permis au virus de se propager chez nous. Nous ne pouvons plus continuer de la sorte. Il nous faut agir. En espérant que vous prendrez en compte les inquiétudes des Réunionnais face à cette menace invisible. Dans l'attente d'une réponse de votre part, veuillez agréer l'expression de nos sentiments les meilleurs.



Porte-parole Collectif Infos Coronavirus Réunion

Morgane DERRIEN