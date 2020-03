Monsieur le Préfet de La Réunion, en préambule, nous tenons à vous remercier pour la longue et détaillée réponse dont vous nous avez honorés le 7 janvier 2020, à la suite de la lettre que nous avions adressée à Monsieur le Président de la République lors de sa venue sur l'île en octobre dernier. Comme vous avez pu le constater, il y a déjà plus de 30 000 personnes qui approuvent le Manifeste d'Oasis Réunion visant les trois objectifs ci-dessous. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les objectifs d’Oasis Réunion sont, de fait, en totale adéquation avec ceux des États Généraux de l’Alimentation lancés officiellement le 20 juillet 2017, auxquels Bernard Astruc (co-initiateur et co-coordinateur d’Oasis Réunion, co-auteur du Manifeste de la consom’action en faveur d’un Plan Stratégique Global pour une alimentation et une agriculture " durables " avec le Dr Lylian Le Goff (1)) a participé au niveau national comme au niveau régional :

Nota-bene : L’adjectif qualificatif " sûre " (évoqué dans le 4ème objectif ci-dessus) apporte aussi une dimension de production " quantitative " locale suffisante, ce qui introduit la notion de sécurité alimentaire et donc d’autonomie alimentaire.

Bien que vous n’ayez pas accepté de retenir notre candidature en tant que membre agréé du CRALIM (Comité Régional de l’ALIMentation), dont l’installation officielle a eu lieu le 17 février 2020, nous vous remercions de nous inviter à ses prochaines réunions techniques, comme ce fut déjà le cas le 7 février 2020, afin que nous puissions y apporter nos contributions (2) dans l’intérêt des citoyens de plus en plus désireux de consommer des produits sains.

Nous sommes convaincus que c’est effectivement le choix exprimé par une très grande majorité d’entre eux qui doit désormais être pris en considération (cf. le sondage IFOP pour le WWF " Les Français pour un changement de modèle agricole " indiquant que 93% des Français souhaitent une alimentation saine issue d’une culture sans aucun intrant chimique de synthèse https://urlz.fr/c7qf). Oasis Réunion n’exclut pas de vous solliciter, si besoin, ainsi que M. le Président de la Région, pour l’organisation courant 2020 d’une consultation publique régionale sur le choix d’une telle alimentation durable pour tous.

Ne pensez-vous pas, comme nous, que contrairement aux propositions faites à l’issue des ateliers techniques des 14/03/2019 et 26/04/2019 consistant à ramener l’objectif de la Loi ÉGAlim des 20% de produits bio en restauration collective au 01/01/2022, à seulement 5% au 01/01/2022 et 10% au 01/01/2030, il conviendrait bien davantage de se mobiliser sur l’obtention d’un Plan spécifique global de remise à niveau à La Réunion (voire pour l’ensemble des DOM) permettant de se donner les moyens appropriés pour rester sur les 20% ?

Nous souhaiterions avoir accès au nécessaire diagnostic qui a dû être fait avant les propositions d’ajustements rendues possibles par l’article 98 de cette Loi ÉGAlim votée le 30/10/2018 (3) propositions qui, pour devenir régulières, devront certainement être entérinées (ou pas) par les membres agréés du CRALIM qui ne sont pas exactement les mêmes que les membres des Ateliers et qui ont la légitimité pour proposer un tel choix au gouvernement via les Ministères de l’Agriculture et des Outre-Mer.

Serait-il possible que l’Observatoire Alimentaire de La Réunion puisse être missionné (si ce n’est déjà fait) pour rechercher et publier dans un N° spécial d’Agreste de la DAAF toutes les données représentatives de l’agroalimentaire sur l’ile pour l’année 2019 ? Ces informations nous seraient précieuses et même nécessaires pour faire des propositions de développement agro-bio-socio-écologique, fondées et constructives (2).

En prolongation à cette demande, nous sollicitons également la communication de tous les chiffres certainement détenus par la DAAF, la Chambre d’Agriculture, les Services de douanes, les organisations professionnelles, etc. qui permettraient de connaître le véritable pourcentage d’autonomie alimentaire de l’île, très probablement beaucoup plus bas que les 40% évoqués officiellement. Peut-être serait-il de l’ordre de 10 à 20%, si on tient compte de tout ce qui est EFFECTIVEMENT importé, comme le riz, les farines, les aliments pour les animaux, les semences, les fertilisants chimiques de synthèse encore employés par 95% des agriculteurs, etc.

Monsieur le Préfet, ne pensez-vous pas qu’il est devenu urgent, dans le contexte socio-économique et sanitaire actuel, de faire de l’autonomie alimentaire (4) voire de la souveraineté alimentaire (4), un objectif prioritaire (nous pourrions même écrire " priori-terre ") ? En cela, nous évoquons le projet (qui devra être ratifié par une consultation publique) d’occuper des terres agricoles pour la culture de la canne-fibre énergie alors que ces terres devraient être sanctuarisées dans leur vocation à nourrir l’humanité, partout sur la planète (5) et donc bien sûr à La Réunion qui, comme toutes les îles, a la fragilité d’un espace fermé et complètement isolé.

Nous estimons bien sûr que dans le même temps et en toute cohérence, la recherche de l’autonomie énergétique renouvelable devrait aussi être poursuivie et même fortement accélérée.

Notre ambition, au demeurant très réaliste, consisterait à voir La Réunion devenir le 1er Département Région de France 0 phyto 100% bio et local, et le 1er Département Région de France 0 énergie fossile 100% énergie renouvelable.



Pour finir, Monsieur le Préfet, nous nous permettons de vous charger d’un message très déterminant à l’intention de Monsieur le Président de la République :

" Monsieur le Président, les Réunionnais, depuis votre venue en octobre 2019, comptent sur vous pour financer la mise en œuvre dès maintenant d’un " plan spécial d’autonomie alimentaire durable " basé sur le cercle vertueux (6) en tous points, de l’Agriculture 100% Biologique, dont le coût s’avèrera très vite nettement moins élevé que celui de l’agriculture chimique, eu égard aux nombreuses externalités négatives de cette dernière, dont la pollution de l’eau par les nitrates et les pesticides n’est pas la moindre. Ceci tout en rémunérant dignement les agriculteurs sans augmentation de prix pour les consommateurs.

Pour ce faire, la technicité et la rentabilité existent, comme le prouvent les 42 000 agriculteurs français (dont plus de 340 sur l’île) qui cultivent plus de 2 millions d’hectares en bio (dont environ 1.400 ha sur l’île) sans recours aux intrants chimiques ni aux pesticides.

A n’en pas douter, ces pratiques, non polluantes, constituent la seule vraie alternative à l’utilisation de glyphosate, et ce plan spécial serait de surcroît conforme aux objectifs des États Généraux de l’Alimentation que vous avez-vous-même conçus lors de votre campagne électorale, et appliqués dès votre élection, qui portaient de grands espoirs de toute la société civile, non encore satisfaits...

Sachez que vous pouvez compter sur tous les signataires du Manifeste d’Oasis Réunion, qui se veulent écoresponsables, pour contribuer quotidiennement et inlassablement à une aussi urgente et vitale métamorphose dont l’île a profondément besoin, tant au plan environnemental et sanitaire, que social et économique. (6)

L’HEURE DE CE CHANGEMENT EST VENUE. Passons à l’action pour lutter efficacement contre ces deux grands fléaux que sont l’obésité et le diabète d’une part, le taux de chômage de plus de 40% pour les jeunes et de 20% pour les séniors, d’autre part.

Avec notre confiance et notre reconnaissance. " Le Collectif Oasis Réunion

Monsieur le Préfet, nous vous remercions pour de proches réponses à nos légitimes questionnements qui sont aussi ceux de la presse réunionnaise de façon récurrente, et vous prions de croire en notre attentive et respectueuse considération.

Oasis Réunion