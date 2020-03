L'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité le projet de loi de finances rectificative pour l'année 2020. Il s'agit d'un plan d'urgence afin de soutenir massivement les emplois des salariés et les entreprises. Sera créé un dispositif de chômage partiel suivi d'un fond de solidarité en faveur des entreprises pour 6,25 milliards d'euros. Une garantie bancaire aux entreprises à hauteur de 300 milliards d'euros sera ainsi accordé. (Photo d'illustration)

Saluons également le soutien aux entreprises de La Région Réunion, suite à la réunion d’un comité économique exceptionnel convoqué par Didier Robert, Président de Région afin de compléter les aides de l’Etat face à l’urgence et l’ampleur de la crise.



Farid MANGROLIA : Comme l’a rappelé le Président de La République, Le Ministre de l’intérieur et la Ministre des Outre-mer nous ne devons prendre aucun risque et rester chez nous. La vie démocratique et économique reprendra son cours dès que possible mais l’urgence est aujourd’hui sanitaire, sauvons des vies, restons chez nous.



Farid Mangrolia

Référent La République En Marche !