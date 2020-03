Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 59 minutes

L'ensemble des départements où régions d'outre-mer sont aujourd'hui touchés par l'épidémie de Covid19. Nous avons toutes et tous l'expérience et, souvent, le souvenir douloureux d'autres épidémies dans nos territoires. Il convient de nous donner les moyens d'agir plus efficacement et plus rapidement.

