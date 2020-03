Avec 89 décès recensés en France en 24 heures, le Coronavirus continue de tuer. À la Réunion, un nouveau cas est apparu ce jeudi 19 mars, portant à 19 le nombre de personnes contaminées. Une nouvelle fois, il s'agit d'un cas importé. En tant que Conseillère départementale et candidate à l'élection municipale de Saint-Benoît ; en tant que citoyenne réunionnaise soucieuse de la santé et de l'avenir de nos concitoyens, je tire la sonnette d'alarme face à une crise sanitaire sans précédent. (Photo DR)

Crise sanitaire, dont les moyens actuels ne sont pas à la hauteur du risque encouru par nos familles, gramounes et les personnes les plus fragiles. J’attire l’attention des services de l’Etat également sur l’insuffisance des moyens de se protéger (masques, gels) du personnels soignants (en milieu hospitalier ou libéral), des auxiliaires de vie, des ambulanciers, des pharmaciens et de toutes les personnes qui oeuvrent aux côtés des plus fragiles, afin d’éviter la propagation du virus, que je remercie par ailleurs pour leur implication et leur dévouement.

J’attire l’attention des services de l’Etat sur le manque de moyens prophylactiques afin d'éradiquer le coronavirus sur le sol réunionnais, même si on est au stade 1, il vaut mieux prevenir que guerir ! J’attire l’attention des services étatiques sur la légèreté des contrôles opérés au sein des

aéroports. Pour rappel, l’ensemble des cas recensés , ont été importés à la Réunion. L’enrayement de la crise passera par des dépistages et des confinements systématiques de l’ensemble des arrivants (présentant ou non des symptômes) durant 15 jours.

À ce titre, je demande à l’Etat de revoir les modalités de prises en charge actuelles. Par ailleurs, le confinement des arrivants pourrait s’opérer au sein des hôtels, aujourd’hui désertés fautes de touristes. Cette mesure permettra de limiter les risques de transmission intrafamiliaux. J’attire l’attention de l’État sur le déficit de moyens en cas de diffusion du virus. Le nombre de places en réanimation s’élève à 40 pour une population de 800 000. Il convient de créer de

nouvelles places afin d’anticiper une augmentation du nombre de cas.

J’invite l’ensemble de mes collègues élus : Députés, Sénateurs, Président de Région, Président du Département, Présidents des intercommunalités, Maires, Conseillers Régionaux, Conseillers Départementaux, Conseillers Municipaux et Conseillers Communautaires à rejoindre ma démarche pour la mise en place par l’État de moyens idoines à l’enrayement de cette crise rapidement, il y a Urgence ! On se doit de porter la voix de l’ensemble des Réunionnaises et des Réunionnais aux plus hauts niveaux de l’Etat.

Par ailleurs, j’invite l’ensemble de la population, à respecter les consignes de sécurités sanitaires, de rester près de vos proches, et de limiter vos déplacements aux situations d’urgence. C’est ensemble que nous pourrons sortir de cette crise sanitaire