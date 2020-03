Publié il y a 12 minutes / Actualisé il y a 10 minutes

Le nombre de patients testés positifs au Covid-19 a connu un bond spectaculaire sur notre territoire durant les dernières 24h. Pour en limiter les conséquences sur les familles, mais également sur les milieux économiques durement touchés, j'appelle au rassemblement à la solidarité et au travail coordonné. Face à cette crise, faisons front commun. Région, Département, communautés de communes, communes et élus nationaux, nous devons unir nos forces pour lutter le plus efficacement possible contre cet ennemi invisible qui fait des ravages, en particulier sur les personnes les plus vulnérables.

