Monsieur le Directeur Régional de la Poste,

Dans la cadre de la lutte contre le Covid19, la Réunion est placée en situation de confinement pour une durée de 15 jours depuis le 17 mars 2020, avec possibilité très probable d'une prolongation pour une durée inconnue. A cet effet, de nombreux services publics ont dû fermer leurs portes, et en ce qui concerne les services bancaires, le seul établissement présent sur la commune de Cilaos, qui dépend de votre Direction Régionale est fermé depuis le 17 mars 2020 (Photo rb/www.ipreunion.com)

Face à cette situation, de nombreux habitants ont fait remonter leur inquiétudes pour retirer de l’argent liquide, à l’approche du versement du RSA, du minimum vieillesse et autres, et pour effectuer la remise de leur salaire par chèque.

Je vous demande de bien vouloir faire connaître les dispositions qui vont être prises pour permettre aux nombreux allocataires du RSA, du minimum vieillesse et autres, et d’une manière générale aux nombreux titulaires d’un compte bancaire à la Poste de Cilaos de retirer de l’argent liquide, sachant que l’utilisation du seul distributeur de billet à l’extérieur, paraît très limité en termes de sécurité sanitaire, et surtout que de nombreuses personnes ont besoin d’une assistance pour utiliser ce type d’appareil.

J’attire votre attention sur le fait que de nombreuses personnes ont comme seul recours l’agence Postale de Cilaos pour retirer de l’argent liquide pour effectuer leurs achats alimentaires. Beaucoup d’entre eux se retrouvent en situation de difficulté, une quelconque difficulté liée à leurs ressources financières serait très dramatique dans cette période très délicate de confinement où les déplacement sont très contraignants et contrôlés.

Dans l’attente de vous lire, et comptant sur votre compréhension, je vous prie de croire, Monsieur le Directeur Régional en mes plus respectueuses salutations.

Jacques Técher