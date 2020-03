A ce jour, il n'y a pas d'autres moyens pour remédier ce mal. Le confinement et les " gestes barrières " restent les seules réponses efficaces pour l'instant, à briser la chaîne de contamination, de ce virus qui se propage de manière grand V. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Il ne faut pas lésiner sur les mesures à mettre en place préviennent les experts. Des consignes qu’on ne devrait pas se prendre à la légère, au regard de ce qui se passe chez nos voisins européens à l’exemple de l’Italie.



Trois mois déjà, c’était la fin de décembre que la ville de Wuhan en Chine, ville devenue l’épicentre de cette épidémie de coronavirus, que l’OMS a nommé "Covid-19", que démarre l’épidémie. Cependant, ce n’était que le début de la grosse vague qui commençait à se manifester qu’on n’imaginait pas arriver chez nous.



Mais, aujourd’hui, cette vague est là et le virus continue à se répandre d’un continent à l’autre et continue d’infecter des nombreuses personnes. C’est ainsi, que le bilan s’alourdit de jour en jour dans le monde. Ce scénario tant redouté devient une réalité pour les pays européens, dont la France et depuis peu ce virus a " atterri " à la Réunion.



Pour limiter la propagation du "Covid-19", comme il a été rappelé à plusieurs reprises les autorités compétentes dont le Préfet, le corps médical, l’ARS… hier encore, que des gestes barrières simples existent pour préserver notre santé, celle de notre entourage et celle de l’ensemble de la population. En précisant une fois de plus que le virus ne circule pas tout seul, c’est la personne porteuse du virus qui le fait circuler.



Bien sûr, se laver les mains régulièrement au savon ou utilisez une solution hydro-alcoolique, tousser et éternuer dans son coude, utiliser des mouchoirs à usage unique, saluer sans se serrer la main, éviter de se faire la bise, utiliser des mouchoirs à usage unique, porter un masque quand on est malade, garder la distance d’un mètre entre deux personnes, éviter des regroupements de plus de dix personnes…etc font partis des gestes barrières pour limiter la propagation.



Le confinement, nous le connaissons très bien dans le cadre de la procédure de l’alerte rouge liée des dangers cycloniques où le confinement est total et nous avons déjà la prise de conscience du danger.



Aujourd’hui pour ce virus, le confinement proposé par l’Etat reste le meilleur remède pour endiguer cette épidémie, d’autant plus qu’il est de très loin moins contraignant que l’alerte rouge cyclonique.



Bref, le message fort à entendre, nous avons la clé pour contenir ce coronavirus, utilisons le confinement comme clé pour la santé de tous.



Jean Claude Comorassamy