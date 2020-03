Dans le contexte inédit que rencontre nos territoires de La Réunion et de Mayotte, et outre des conditions opérationnelles complexes, les banques de la place sont pleinement mobilisées pour la continuation des services, et s'inscrivent de manière volontariste pour accompagner leurs clients et opérer les mesures annoncées par le gouvernement.

Nous avons mis en place localement les mesures nécessaires pour maintenir la continuité de nos services, avec une attention particulière portée en priorité à la santé et à la sécurité des collaborateurs et des clients. Des mesures spécifiques d’hygiène, d’éloignement, de rotation en sous-équipes ou encore de travail à domicile, le cas échéant, sont en place pour réduire tout risque de contamination. Les déplacements professionnels en clientèle sont suspendus.

Nous mesurons pleinement les conséquences que peuvent avoir de tels événements sur la vie quotidienne de chacun et sur notre tissu économique, particulièrement sur l’activité des commerçants, professionnels, petites et moyennes entreprises, qui doivent faire face à des difficultés immédiates et prospectives. Les banques sont d’ores en ordre de marche pour les accompagner dans cette période exceptionnelle. Elles examineront avec une attention particulière les situations individuelles de leurs clients dans les secteurs d'activité les plus directement exposés et rechercheront les solutions les plus adaptées aux besoins de financement.

Des mesures concrètes pour accompagner les entreprises

En écho des dispositifs publics exceptionnels de soutien aux entreprises, plusieurs mesures concrètes ont été prises par les établissements bancaires de La Réunion et de Mayotte :

- la mise en place de procédures accélérées d'instruction de crédit pour les situations de trésorerie dégradée, dans un délai de 5 jours et une attention particulière pour les situations d'urgence ;

- le report jusqu'à six mois des remboursements de crédits pour les entreprises ;

- la suppression des pénalités et des coûts additionnels de reports d'échéances et de crédits des entreprises ;

- le relais des mesures gouvernementales : dans le cadre des échanges avec les clients, communication et explication des mesures de soutien public (report d'échéances sociales ou fiscales, mécanisme de garantie publique comme BPI...).

Mise en oeuvre de modalités pratiques et simples au service de la clientèle

En tant qu’activité essentielle, la continuité et l’accessibilité des services est une priorité pour l’ensemble des banques réunionnaises

- l’alimentation des réseaux de DAB est assurée.

- les infrastructures de moyens de paiements sont totalement opérationnelles.

- les réseaux bancaires sont majoritairement ouverts et les collaborateurs répondent à leur mission de services essentiels.

- dans la ligne des préconisations des pouvoirs publics les réseaux bancaires ont adapté les modalités d’accueil de la clientèle et amplitudes horaires. Afin de limiter leurs déplacements, les clients sont invités à privilégier les contacts avec leur conseiller par téléphone, mails ou via les plateformes dédiées. Au quotidien, la majorité des opérations bancaires peuvent être accomplies à distance ou via les automates.

Pour Ridha Tekaia, Président de la FBF-Réunion : "notre préoccupation est d’être aux côtés de nos clients, à l’écoute de leurs priorités ; nous déploierons tous les moyens à disposition pour jouer notre rôle de partenaire et les aider à traverser au mieux ces moments difficiles. Je voudrais également saluer l’ensemble des équipes des banques locales qui, fortement mobilisées, répondent présent avec un engagement exceptionnel pour assurer la continuité des activités au service de la clientèle."

Les informations pratiques des réseaux bancaires locaux :