Notre combat contre la désinformation continue malheureusement. Cette pandémie est en cours depuis l'année dernière et nous ne pouvions être dans en situation préventive. Cela fait maintenant plus de 18 mois que des citoyens dénoncent les actions d'un gouvernement uniquement intéressé par la finance en dépit du caractère humain. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cela fait bien trop longtemps que certains d’entre nous dénoncent la situation sociale et sanitaire désastreuse dans les outre-mer et nout ti péï la Réunion.



Aujourd’hui nous allons devoir faire face à une gestion non adaptée du virus alors que des actions auraient pu voir le jour depuis février. Les lanceurs d’alerte que nous sommes ne sont toujours pas pris au sérieux ni par la population ni par nos élus.

Il est à noter que seuls 7 élus se sont mobilisés lors de la dernière réunion en préfecture.



Ne nous apitoyons plus sur notre sort les dés sont déjà jetés.



Chère population réunionnaise si vous n’avez toujours pas compris qu’il est de notre responsabilité de prendre notre place dans cette société. Nous ne pouvons plus vous faire plus grande démonstration.

La nature nous montre à quel point nous sommes vulnérable face à l’immensément du tout petit et ce malgré tout l’argent que nous possédons.

KREOL ROUV LO ZIE