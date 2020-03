Monsieur le Préfet, dans le cadre de la gestion de l'épidémie du coronavirus-COVID-19 sur le département de la Réunion, le 16 mars 2020 des mesures de fermetures et des mesures d'exceptions d'ouvertures concernant les établissements recevant du public ont été prises. (Photo d'illustration hôtel de Saint-Denis, rb/www.ipreunion.com)

Nombreux sont les hôtels de la Réunion qui on mit en place le chômage partiel, notamment a cause de la baisse des d’activités et aussi par l‘obligation de fermeture des bars et des restaurants rattachés.

Dans ces secteurs d’activités, des milliers de salariés y travaillent.

Ces secteurs, font partis de ceux les plus importants sur l’île et qui pèsent dans notre économie locale.

Dans la perspective de sauvegarder les activités dans cette branche, afin que soit également préservée la sécurité sanitaire des Réunionnais, l’endiguement de la contagion et de sa propagation par le principe du confinement durant les 14 jours, pourquoi ne pas réquisitionner ces hôtels ?

Cette réquisition permettra de recevoir tous les passagers entrant sur notre territoire quelles que soient leurs provenances, présentant ou pas des symptômes méritants un dépistage du COVID-19.

Certes il ne sera pas facile d’organiser la prise en charge de tous ces passagers, mais au vu de la situation exponentielle des 45 cas avérés du COVID-19, qui plus est, cette contamination est due uniquement à cause des personnes qui entrent dans notre département, je pense qu’il est urgent de prendre des décisions courageuses pour éradiquer l’importation du coronavirus sur l’île de la réunion.

Veuillez agréer, Monsieur le Préfet, l’expression de ma plus haute considération.

Le Secrétaire Général

Joël DALLEAU