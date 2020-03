Il ne s'agit pas d'une compétition ou d'un concours politique pour dire qui est le premier à avertir la population en raison de la situation exceptionnelle due au municipale. Aujourd'hui nous traversons une situation sanitaire sans précédent avec un épisode qui va s'aggraver dans les jours à venir. Nous sommes tous conscient que cette épidémie n'est pas que réunionnaise mais bien mondiale et comme nous le savons tous, malgré les protections mises en place d'un pays à un autre, nul n'est à l'abri d'être affecté et sa propre santé en danger. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Je regrette que des mesures de confinements n’aient été prises, afin de sécuriser la population, malgré des nombreux appels des différents intervenants quand à la venue des paquebots de croisières, sur notre île.

Certes il est judicieux de sanctionner les citoyens qui ne respectent pas les mesures mises en place afin de protéger l’ensemble de la population et de leurs familles, verbaliser des familles qui en moins de 24 heures, apprennent qu’ils seront interdits de tout. En aucun cas, nous n’étions préparés à cette situation, pour ma part les mesures préventives doivent être priorisées avant de prendre des mesures répressives.

Notre génération, n’a pas vécu l’histoire de toutes les guerres, de la grippe espagnole, et épidémie divers, c’est une raison, importante de bien faire la pédagogie pour éviter des scènes qui ne devraient pas avoir lieu de nos jours.

Je ne cherche pas à créer encore une polémique auprès des autorités, néanmoins l’aggravation de cette épidémie dans un proche avenir est plus que confirmée, je demande donc au Préfet et à l’ensemble de nos responsables politiques de prendre toutes les mesures nécessaires afin de protéger la population.

J’ai eu l’occasion de constater, que les mesures de confinement ne sont nullement respectées, soit on autorise un confinement partiel, soit un confinement total, hors les interventions nécessaires à la sécurité de notre population. Nos forces doivent s’unir non pas pour ne faire que de la répression, mais pour éradiquer l’épidémie et préparer l’avenir de la Réunion dans les meilleures conditions, de cet épisode.

Face à cette situation, les prix des marchandises nécessaires à la consommation des familles augmentent considérablement notamment dans les secteurs désenclavés, en zone rurale, malgré les mesures d’accompagnement annoncées par le Président de la République et les autorités compétentes.

J’appelle à la vigilance du Préfet, des autorités et de toutes les instances politiques pour que des mesures d’accompagnement et de contrôle soient mises en place dans les plus brefs délais.

Je terminerai en lançant un appel à l’ ensemble de la population pour leur demander de respecter scrupuleusement toutes les informations pour lutter efficacement contre cette épidémie qui est en train toucher le monde entier, et tous mes encouragements aux personnels soignants.

Alix MERA , Vice Président Emergence Réunion- Arrondissement Ouest