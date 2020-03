Nous sommes à une étape importante de la crise sanitaire du Covid-19. Au 6ème jour de confinement nous aurions pu espérer une plus grande prise de conscience de la population pour " Rest Nout Kaz ". Je réitère l'appel à la prudence avec l'ensemble de mes collègues élus pour que la vie de l'ensemble de nos concitoyens soit préservée en respectant les gestes de barrières et les consignes qui évitent de la propagation du virus. (Photo d'illustration)

Je tiens à apporter mon soutien aux professionnels de santé qui prennent soin des malades, à tous ceux en lien direct avec les publics fragiles, au personnel communal du CCAS qui sont au service des personnes âgées et à tous les agents communaux qui ont en charge la continuité du service public pour la problématique de l’équipement de protection nécessaire à la continuité de leurs missions.

Je serai de ceux qui accompagneront sans arrière-pensées les mesures d’une lutte efficace contre le Covid-19 sur le territoire de la commune de Saint-Paul au côté de la population et des acteurs qui œuvrent tous les jours sur le terrain.

J’en appelle à l’unité des élus pour une mobilisation afin de limiter la propagation du virus. Le virus ne circule pas tout seul, c’est l’homme qui porte le virus.

Nous devons tout mettre en œuvre pour que notre population puisse respecter les mesures de confinement dans de bonnes conditions.

Nous devons tout mettre en œuvre pour que les professionnels puissent exercer leur métier, leur mission de soin et d’assistance en toute sécurité,

Nous devons imaginer et mettre en œuvre toutes les solutions sur le territoire pour faciliter la prise en charge de chaque situation, celle des malades, des personnes âgées, des personnes SDF, du public fragile et des familles Saint-Pauloises.

Je regrette sincèrement les propositions irréfléchies comme celle de l’utilisation de l’ex- Hôpital Gabriel Martin pour cette crise et pour l’accueil des personnes en quarantaine.

• Un bâtiment qui ne dispose pas à ce jour des conditions de sécurité et d’hygiène pour recevoir des publics susceptibles d’être atteints du Covid-19,

• Un bâtiment qui nécessite le passage de bureaux d’étude, de commissions pour valider l’utilisation du site et des travaux nécessaires à la réception d’une population soumise à l’anxiété et mérite des égards,

• Un bâtiment qui ne dispose pas des pré-requis techniques nécessaires pour un accueil optimal des professionnels de santé : réseau électrique, réseaux d’eau, réseaux internet,

• Face à l’urgence de la crise, il me semble que nous ne disposons pas du temps nécessaire pour rendre ce bâtiment opérationnel.

En attendant les nouvelles mesures et annonces du préfet pour lutter contre la propagation du virus sur La Réunion, j’en appelle une fois encore à la responsabilité solennelle de chaque élus Saint-Paulois, au-delà des ambitions partisanes pour aider de toutes nos forces nos concitoyens à surmonter cette crise.

L’heure est à l’unité et à la solidarité contre le Covid-19 !

Fabrice MAROUVIN VIRAMALE

3ème Adjoint au Maire de Saint-Paul