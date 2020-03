Monsieur le Préfet, nous sommes plusieurs, sans doute même beaucoup, à constater combien l'ensemble de vos services et vous-même, vous vous mobilisez et apportez à la population les recommandations pour que chacun tente, à sa modeste place, de faire face à l'épidémie qui sévit actuellement chez nous et partout dans le monde. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Cependant, par diverses sources, nous apprenons que la personne qui, par voie maritime ou aérienne, arrive à La Réunion est seulement tenue de se tenir en confinement chez elle, à son domicile donc. C’est la voie ouverte, si cette personne a contracté à l’extérieur le fameux virus, pour que ses proches et voisins puissent être à leur tour contaminés. Plusieurs cas le montrent…

Nous n’insistons pas, tant c’est l ‘évidence même.



Monsieur le Préfet, nous nous permettons de vous demander que les hôtels, actuellement fortement inoccupés, soient réquisitionnés pour servir de base au confinement réglementaire imposé à toute personne qui débarque dans notre île. Cela se passe déjà en Nouvelle-Calédonie et dans bien d’autres pays. C’est notre message, à vous, en toute humilité….



Nous vous faisons confiance….



Solange et Patrick Ah Woaye, La Possession

Chantale et Luçay Collet, Saint-Benoit

Suzanne et Nono Dijoux, Cilaos

Marie-Salima et Goulam Gangate, Saint-Joseph

Danièle et Raymond Lauret, Saint-Denis

Marie-Pierre et Richard Lefèvre, Saint-Paul

Stéphanie et Bernard Vitry, Saint-Denis