Ce dimanche l'Assemblée nationale et le Sénat, réunis en Commission Mixte Paritaire, sont parvenus à un compromis sur le projet de loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, en adoptant des mesures sociales, fiscales, économiques, pénales, sanitaires ou encore électorales.

J’ai pris la décision de voter en faveur de ce texte afin de donner au gouvernement toutes les armes nécessaires pour affronter l’épidémie de coronavirus qui touche aujourd’hui tous nos territoires. Même s’il y a eu des divergences, ce qui est normal en démocratie, elles ont été surmontées.

La crise que nous traversons nous invite à être humble. Les événements bouleversent nos routines. Les événements commandent à ce que nous nous y adaptions. Des pans entiers de notre droit sont bousculés mais cela est nécessaire.

L’état d’urgence sanitaire est déclaré pour une durée initiale de 2 mois, laquelle pourra être prolongée par une nouvelle loi ou réduite par décret. Apporter toute réponse à cette catastrophe sanitaire doit être la priorité. L’heure n’est pas à la polémique mais à l’unité. L’heure n’est pas au bilan mais bien à la mobilisation générale.

Vous avez été nombreux à vous poser des questions sur l’opportunité d’un tel texte, surtout discuté et adopté en un temps record, prévoyant notamment un recours important à des habilitations et ordonnances. Vos interrogations sont légitimes.

Aussi, je tiens à vous rassurer : chaque décision prise sera motivée par des données scientifiques et elles seront rendues publiques. Je sais vos attentes, notamment en matière des règles relatives au chômage partiel, à la continuité de l’activité, au renforcement de toute mesure visant à notre sécurité, qu’elle soit sanitaire, économique et sociale. Je veillerai personnellement à ce que chaque disposition se fasse avant tout dans l’intérêt général et qu’elle soit adaptée à notre territoire.

Je tiens à saluer chacun d’entre vous, qui, à votre échelle contribuez à combattre ce virus avec dévouement. Le personnel soignant, le personnel de sécurité publique et de sécurité civile, le personnel médical et accompagnant à domicile comme dans les EHPAD, les caissiers, les agriculteurs, les transporteurs, tout acteur du secteur privé, les professions libérales, les agents du service public, les enseignants, les élus, chaque citoyen, nous apportons tous notre pierre à l’édifice et faisons vivre cette valeur de la fraternité qui nous est chère.

Le plus dur reste à venir et je vous invite à ne pas baisser les bras. Nous avons chacun notre part de responsabilité, pour résister et vaincre ce virus. Je renouvelle solennellement mon appel à la solidarité et à l’unité en ces temps difficiles.

Jean-Luc Poudroux, député de La Réunion