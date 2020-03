Alors que La Réunion, comme l'ensemble du pays, vit son 8ème jour de confinement et que la mesure risque fort d'être prolongée, il me paraît essentiel que chacun exerce pleinement ses compétences et ses responsabilités.

- Chacun d’entre nous, tout d’abord, doit respecter les consignes liées au confinement. Ce confinement, aussi difficile soit-il, est la meilleure arme pour lutter contre la propagation du virus au sein de la population

- Les communes et les CCAS doivent rester les premiers interlocuteurs de la population.

- Le Département doit aider les mairies et les CCAS à répondre à ces demandes, qui vont aller croissant, et s’occuper des publics fragiles et des enfants placés. Je salue à ce propos le plan que vient d’annoncer le Président du Département, Cyrille Melchior, qui répond à ces besoins, même si je pense que des améliorations organisationnelles pourront être apportées au fur et à mesure.

- La Région doit faire en sorte que cette crise sanitaire ait le moins de répercussions possibles sur nos entreprises, déjà fragiles, notamment les plus petites d’entre elles (commerçants, artisans), en lien avec la BPI.

- L’Etat, Préfecture et ARS principalement, doivent coordonner les actions et veiller à ce que les moyens sanitaires soient déployés en quantités et qualité suffisantes sur notre île.

De ce point de vue, l’ARS a annoncé ce jour, la distribution de 120.000 masques, sur les 200.000 stockés à La Réunion, en sus des 15.000 déjà disponibles, et en attendant une prochaine livraison. Je souhaite que cette distribution soit finalisée rapidement et que la livraison supplémentaire intervienne dans les meilleurs délais. De plus en plus nombreux sont les soignants et les autres professionnels en contact avec la population à se plaindre, à juste titre, d’absence de moyens de protection.

C’est d’autant plus anormal que dès le 3 mars, lors d’une réunion en préfecture, j’avais alerté les autorités sur cette crainte de pénurie et que les propos d’alors s’étaient voulu rassurants.

Parallèlement je suis satisfaite que, conformément à ce que j’avais demandé, il soit désormais fait appel à des laboratoires privés pour réaliser les dépistages du Covid-19. Jusqu’à présent seul le laboratoire du CHU-Nord était agréé. Mais je regrette que la stratégie de dépistage systématique ne concerne pas toutes les personnes arrivant sur notre île ni l’ensemble des professionnels en contact avec la population. Il serait souhaitable de pouvoir augmenter encore la capacité quotidienne de tests pour pouvoir inclure toutes ces populations dans la stratégie de dépistage mise en place.

J’approuve également la proposition du député Jean-Hugues Ratenon de mettre en place une " caisse ", sorte de banque locale, approvisionnée par les Collectivités, pour disposer des moyens financiers nécessaires afin de répondre aux besoins de La Réunion. Et je demande à la Préfecture d’étudier cette proposition pour une mise en oeuvre rapide.

Nous avons les moyens à La Réunion de faire face à cette crise. Chacun doit faire son travail. Chacun doit assumer pleinement son rôle, ses responsabilités, depuis l’individu jusqu’à l’Etat. C’est à cette condition que nous arriverons à vaincre cette épidémie. Et je suis convaincue que nous en sommes

capables.

Nassimah Dindar

Conseillère Départementale

Sénatrice