Monsieur le sous-préfet, je tire la sonnette d'alarme. Le nombre de personnes contaminées a la Reunion ne cesse de croitre quotidiennement et pourtant, comme d'autres collègues Maire de la Reunion, en dépit du fait que j'aie pris en urgence des dispositions pour protéger Ia plus grande partie des personnels communaux de la ville et leurs proches en les éloignant de leur lieu de travail et en les confinant a leur domicile pour éviter tout contact avec le public, d'autres agents, bénévoles, continuent pourtant de travailler pour assurer des missions " utiles a la vie de Ia Nation ", a la vie de nos concitoyens et a la vie des Saint-Louisiens. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Tel que je l'ai signalé à monsieur le préfet, lors de l'audio conférence du dimanche 22 mars, nous atteignons ce jour une limite, une ligne de crête au delà de laquelle, nous serons très bientôt dans l'incapacite d'assurer ces missions minimales de service public que nous avons pu garder actives conformément aux besoins de nos administrés, aux requêtes de l'Etat et de la DGCL.

En effet, nos moyens en équipements de protection individuelle et en gel hydro alcoolique sont quasi nuts et aucun fournisseur aujourd'hui n'est capable de nous fournir en nombre et quantite suffisante avant plusieurs semaines.

Les réponses orales de l'Agence regionale de la santé sur le sujet sont restées très évasives, bien trop légères, quant sur le terrain, quotidiennement, nos agents sont au contact de leurs collègues et de la population pour venir en aide aux personnes les plus demunies et les plus exposees a cette contamination.

Aussi, je vous informe, qu'à defaut de pouvoir équiper rapidement les agents communaux et de se prémunir au maximum de la contagion et de ce danger, je n'aurai pas d'autre choix, en pleine responsabilité, que de les mettre en securité à leur domicile et d'interrompre à mon grand desarroi ces missions de service public et de solidarité essentielles en cette période crise majeure.

De plus, à situation exceptionnelle, mesures exceptionnelles, l'arrivée et le retour de vacances sur le territoire reunionnais de plusieurs centaines de personnes potentiellement porteuses du virus et dont les identités ne sont pas communiquées met en exergue le spectre probable d'une diffusion massive, d'une épidemie d'ampleur à la Réunion, de la maladie qu'il faut sans plus attendre anticiper car nous sommes déjà très en retard.

Pour ce faire, à l'instar des maires de l'île, je reitere ma demande que tous les arrivants extérieurs de la Réunion soient testés et mis en quatorzaine obligatoire.

J'ai demandé, pour la commune ou les secteurs et les autres communes proches de la ville, que l'hôpital de Saint-Louis soit armé et aménagé afin d'accueillir les personnes en quatorzaine, que des premiers soins puissent être prodigués à des malades en nécessité de confinement hors de leur lieu d'habitation pour éviter de contaminer leur famille et leurs proches.

Plusieurs personnels soignants et infirmiers libéraux de la ville et des villes voisines réclament cette mise à disposition et l'équipement rapide de ce lieu spécialisé.

Je vous sollicite vivement pour qu'une décision favorable arrive très vite et que toutes les actions soient mises en oeuvre dans les meilleurs délais face au risque sanitaire très sérieux qui se profile.

Patrick Malet, le maire de Saint-Louis