Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 29 minutes

Le SNALC (Le Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur) Réunion dénonce une directive irresponsable de réquisition de volontaires désignés sans moyens de protection. Le SNALC Réunion rappelle qu'il a alerté le Recteur sur le droit de retrait, légal, si la notion de volontariat était outrepassée et si les conditions de sécurité n étaient pas garanties aux personnels( gels, masques, gants...). Les personnels montrent leur engagement pour accueillir dans les écoles les enfants de soignant-es, assurer les fonctions techniques et administratives qui requièrent impérativement leur présence sur site et maintenir une activité scolaire. Leur protection est nécessaire. Nous exigeons que les mesures de protection et d'hygiène soient appliquées, que du matériel (masque, gel hydroalcoolique, serviette à usage unique...) soit systématiquement fourni dans les écoles, établissements et services. Dans de trop nombreuses situations ce n'est pas le cas.

Le SNALC (Le Syndicat national des lycées, collèges, écoles et du supérieur) Réunion dénonce une directive irresponsable de réquisition de volontaires désignés sans moyens de protection. Le SNALC Réunion rappelle qu'il a alerté le Recteur sur le droit de retrait, légal, si la notion de volontariat était outrepassée et si les conditions de sécurité n étaient pas garanties aux personnels( gels, masques, gants...). Les personnels montrent leur engagement pour accueillir dans les écoles les enfants de soignant-es, assurer les fonctions techniques et administratives qui requièrent impérativement leur présence sur site et maintenir une activité scolaire. Leur protection est nécessaire. Nous exigeons que les mesures de protection et d'hygiène soient appliquées, que du matériel (masque, gel hydroalcoolique, serviette à usage unique...) soit systématiquement fourni dans les écoles, établissements et services. Dans de trop nombreuses situations ce n'est pas le cas.