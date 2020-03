Publié il y a 57 minutes / Actualisé il y a 52 minutes

Suite à l'annonce de la fermeture de marchés forains par les autorités au regard de l'évolution de la pandémie du covid-19 et de la fermeture de la plupart des sites de restauration collective , l'ARIFEL (Association Réunionnaise Interprofessionnelle des Fruits et Légumes) informe que certains de ses adhérents organisations de producteurs (voir liste ci-dessous) sont disposés à se mobiliser pour écouler les productions de producteurs indépendants au travers de leurs circuits de commercialisation actuels. Bien évidement cette proposition est conditionnée à l'augmentation de la demande de leurs clients et au respect de leurs cahiers des charges qualité.

