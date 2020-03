Madame, messieurs, tout d'abord je tiens à vous exprimer tous mes encouragements et ma solidarité dans les tâches que vous devez accomplir dans cette période de crise sanitaire que nous vivons. Les décisions que vous êtes amenés à prendre sont de l'ordre de l'intérêt général et assurer un maximum de sécurité à la population qui a besoin d'être protégée. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Une question alimente ces derniers jours les conversations : la tenue des marchés forains. Plusieurs municipalités ont été radicales en les annulant purement et simplement. C’est un respect strict des règles du confinement : pas de regroupement ; pas de contact.

La Réunion est au stade 2 de l’épidémie et le stade 3 est imminent. Le nombre de cas augmente vite : 94 à ce jour. En métropole, la pandémie flambe : plus de 22 000 cas, 1100 morts sans compter ceux décédés dans les EHPAD. Il ne faut surtout pas sous estimer la violence de ce virus.

Les scientifiques le rappellent régulièrement : notre seule arme pour lutter efficacement pour l’instant, casser la chaine de transmission du virus : le confinement comme le prévoit la loi sur l’état d’urgence sanitaire en vigueur en France.

C’est pourquoi, il me semble inapproprié, illogique de vouloir absolument maintenir les marchés forains en demandant une dérogation au Préfet. Il est impossible, en effet, de faire respecter les mesures de sécurité sanitaire entre les marchands et les visiteurs, même si certains forains prennent des mesures d’hygiène : distance de 1,50 voir 2 mètres entre les stands, port de gant, de masque...on ne peut être garant de la non transmission du virus, car on ne le connait pas assez. Comment alors éviter la contamination des uns par les autres ? Déjà que dans les grandes surfaces, c’est très compliqué de faire respecter les mesures de protection, ne multiplions pas les risques.

Se cantonner au marché forain pour approvisionner la population n’est plus possible, car beaucoup souhaite respecter le confinement, d’autres n’ont plus de moyens de transport pour se déplacer, ou encore des proches ne peuvent plus livrer leurs familles. Conséquence : impossibilité d’avoir accès à ces produits.

Aussi, le bon sens, à mon avis, serait de fermer ces marchés forains mais en proposant des alternatives dans l’intérêt des producteurs, des forains et de la population :

- Des ventes décentralisées dans les quartiers, comme dans le temps lontan, le bazardier sillonne les quartiers et propose ces produits en respectant les règles sanitaires.

- Permettre l’installation d’un à deux forains dans les quartiers avec une distance de 3 à 4 mètres.

- Organisation par les CCAS de la distribution de ces produits par des véhicules frigorifiques permettant ainsi l’approvisionnement des familles nécessiteuses (personnes âgées, porteuses de handicap, manque de transport…).

Le but est de permettre l’approvisionnement de tous les citoyens ; permettre l’écoulement des produits des agriculteurs et des forains.

Comprenez aussi qu’il faut protéger ces forains et les agriculteurs de cette maladie mortelle, sinon on prend le risque de casser la chaine d’alimentation.

Nous devons réinventer un mode de fonctionnement en priorisant la protection de la population tout en lui permettant de se nourrir en toute sécurité.

Il vous revient, Madame, Messieurs les maires d’établir ce plan d’action en concertation avec les agriculteurs, les forains et de le faire connaitre par tous les moyens de communication : médias, facebook, mais aussi voitures sono.

Nous nous devons de nous serrer les coudes, être à l’écoute de la population et répondre à ses attentes sans mettre en danger la vie d’autrui.

Vous souhaitant encore bon courage, je vous prie d’agréer Madame, Messieurs les Maires, l’expression de mes salutations distinguées.



Jean-Hugues Ratenon