Monsieur le Président,Vous l'avez expliqué aux Français, vos décisions dans la gestion de la crise du coronavirus, s'appuient sur des éléments d'experts de la santé regroupés au sein du conseil scientifique COVID 19.

De 0 cas de coronavirus à La Réunion, il y a 15 jours, nous sommes maintenant à 111 cas (115 désormais - ndlr). A Mayotte 35 malades ont été identifiés et la situation s'empire d'heure en heure. Les professionnels de santé et la population redoutent maintenant le pire. Nous sommes conscients que notre système de soins est dans l'incapacité d'assumer pleinement son rôle à la Réunion et dans l'Océan Indien, si la situation en Europe devait se dupliquer dans les mêmes proportions ici...

Pour autant, vous le savez, nos territoires ont dû affronter de nombreuses épidémies virales. Ces épreuves ont permis à nos médecins et à notre CHU Océan Indien de développer des compétences et de disposer d'un retour d'expérience significatif dans la gestion insulaire de crise d'épidémies virales. Cette connaissance mérite d'être partagée, écoutée et prise en compte, cela afin d'ajuster, si necessaire, les decisions prises dans la gestion de la crise du coronavirus appliquées à nos territoires.

Sauf erreur de ma part, il ne me semble pas que nous soyons représentés au sein du conseil scientifique. Or, nous sommes, dans une réalité différente dans les DOM par rapport à la métropole face à cette pandémie, du fait de notre éloignement, ou encore de notre insularité en milieu tropical. Nos sachants disposent de données utiles dans l'aide à la décision pour nos territoires.

Je sais que vous êtes tenu régulièrement informé de la situation dans nos îles par le biais des services déconcentrés de l'Etat, à l'instar de ce qui est mis en place pour les autres régions de France.

L'intégration d'experts scientifiques locaux de la santé au sein du conseil scientifique COVID-19 permettrait d'enrichir les échanges et la prise en compte de territoires et de problématiques différentes notamment celle du milieu insulaire. Ces nouvelles données scientifiques issues de sachants locaux permettraient une couverture complète de tout le territoire national, DOM compris en matière de connaissance et de particularites rencontrées face à ce virus.

Aussi, par la présente, je vous sollicite Monsieur le Président, pour que vous acceptiez d'intégrer à vos côtés dans l'aide à la décision, par visio-conférence ou un autre procédé, la voix scientifique des DOM au sein du conseil scientifique dédié au COVID 19.

Dans l'attente d'une réponse, je l'espère positive, je vous prie de croire, Monsieur le Président, en l'expression de ma haute considération.

Karine Nabenesa, conseillère régionale Région Réunion