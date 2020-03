Publié il y a 7 minutes / Actualisé il y a 1 minutes

Nous souhaitons à travers ce communiqué remercier l'ensemble du personnel du CHU de la Réunion. Comme l'a dit le président de la République "on est en guerre", pour nous à La Réunion ce qui se passe aux seins de nos locaux aux CHU est un combat et chaque minute compte. La population est loin de s'imaginer tous les sacrifices que le personnel entreprend actuellement et sans moyens. Nous nous inclinons devant leurs engagements, et leurs dévouements. (Photo rb/www.ipreunion.com)

Nous souhaitons à travers ce communiqué remercier l'ensemble du personnel du CHU de la Réunion. Comme l'a dit le président de la République "on est en guerre", pour nous à La Réunion ce qui se passe aux seins de nos locaux aux CHU est un combat et chaque minute compte. La population est loin de s'imaginer tous les sacrifices que le personnel entreprend actuellement et sans moyens. Nous nous inclinons devant leurs engagements, et leurs dévouements. (Photo rb/www.ipreunion.com)