Je suis très inquiet face à la propagation du coronavirus et par le manque de réactivité des décisionnaires et notamment de certains élus locaux qu'on n'entend plus. La Réunion est le Département d'outre-mer le plus touché par la pandémie. Le manque de décisions et de mesures barrières pour lutter contre la propagation du virus est flagrant.

