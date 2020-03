Si demain les lits de l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR) devraient être réquisitionnés pour les patients infectés par le Covid-19. Il va de soi que nous serons solidaires et que nous ferons de notre mieux pour répondre à cette crise sanitaire. Mais nos équipes sont actuellement totalement dépourvues de masques de protection et autres matériels de sécurisation, d'où notre cri d'alerte. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

La CFDT-EPSMR demande fortement à l’ars et à la Direction le soutien et l’aide nécessaire pour son personnel :

● De protéger et de sécuriser avec tous les moyens nécessaires et réglementaires pour l’ensemble du personnel de l’EPSMR, ces derniers sont en souffrance, résignés, épuisés par la peur.

● De déclarer les infections survenues sur le lieu de travail : Accident de travail, voire pour déclarer les maladies professionnelles conformément au code du travail.

● De négocier avec le COGOHR pour aider le personnel à être hébergé à proximité du lieu de leur travail.

● De prendre en charge les repas des personnels qui sont mobilisés . TOTAL a mise en place des bons d’essences pour les personnels soignants et les personnels mobilisés en Métropole : aura-t-on la même proposition à la Réunion , nos autorités sont-ils au courant ?

Toutes ces raisons incitent la CFDT-EPSMR à demander à nos autorités dans ce contexte exceptionnel de ne pas oublier les patients psychiatriques, hospitalisés ou non, et le personnel dévoué et exemplaire qui les accompagne et qui les rassure au quotidien.