Réunionnaises, Réunionnais,

Alors que la représentation nationale a voté l'état d'urgence sanitaire, alors qu'à La Réunion comme en métropole le nombre de malades augmente chaque jour, j'entends s'élever des voix qui nous rappellent les pires moments de notre histoire et cela me désole autant que cela me révolte. Certains, peu nombreux heureusement, cherchent à désigner les responsables de la contamination et les jeter en pâture sur l'autel de la discorde.

