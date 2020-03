Publié il y a 24 minutes / Actualisé il y a 22 minutes

Notre association sollicite les familles régulièrement pour qu'elles restent confinées ! Attention suite à de plus en plus de cas positifs, les familles doivent impérativement respecter les consignes du confinement pour se protéger ! Les familles dans ce contexte sont déjà sous pression, cependant des courriers de relances et de menaces de restrictions des services de l'eau et d'électricité continuent d'affluer et stressent encore plus les familles !

