Dans les fonctions d'Adjoint au Maire du Port et de Président de la Commission du Développement économique de la Région sous la présidence de Paul Vergès, j'ai bien connu et apprécié Maurice Cérisola, alors président de l'ADIR.

Je n’oublierai jamais la démarche qu’il fit un jour auprès de moi. Une entreprise installée en ZIC 2 du Port était menacée dans sa survie par une mise en demeure de l’administration des Douanes d’avoir à payer une importante somme au titre de l’Octroi de mer. L’Octroi de mer : c’est une bonne chose pour les économies insulaires. Mais depuis Bruxelles, certains hauts fonctionnaires européens n’ont pas toujours sur les économies de nos régions ultrapériphériques un jugement sain et correct. Et dans le cas qui était porté à notre connaissance par le Président de l’ADIR, l’entreprise locale visée était totalement dans son bon droit.

Avec Maurice, nous nous sommes aussitôt rendus au Port, à la Direction des Douanes. Nous avons pu alors rencontrer le Directeur de cette institution.

Je me rappelle, Maurice avait les larmes aux yeux lorsque nous avons plaidé la bonne foi du Directeur de l’entreprise menacée. Après toutes les questions qu’il convenait qu’il pose, le directeur des Douanes nous a promis qu’il allait aussitôt faire pour le mieux. La " dette " (les guillemets que nous utilisons indiquent qu’il y avait bien une interprétation excessive de la part de certains bureaucrates d’ici et d’ailleurs) fut effacée moins de deux mois après. Et l’entreprise put poursuivre ses activités avec ses dizaines d’employés.

Dans bien d’autres domaines encore, Maurice Cérisola aura été ce militant de l’action économique qui ne ménageait ni son temps, ni ses relations pour faire avancer cette île où il avait un jour choisi de s’installer. C’est un grand Réunionnais qui vient de nous quitter.

Salut à toi, Maurice. Nous ne t’oublierons jamais...

Raymond Lauret