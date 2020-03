Le responsable, le coronavirus, paralyse économiquement les Etats-Unis ! Ce chiffre dépasse l'envolée des demandes d'allocation-chômage de la crise financière de 2008. Pourrions-nous annoncer qu'une guerre bactériologique serait plus grave qu'une guerre militaire ! Economiquement c'est certain, je vous conseille d'écouter la position de BILL GHATES en 2016 qui prévoyait cette guerre bactériologique qui serait donc bien plus grave qu'une guerre militaire...Economiquement nous en sommes certain. Alors pourquoi n'y a -t-il eu aucune mesure pour prévenir cette catastrophe

Que comprendre dans ce marché si contrasté ?

Nous retrouvons en grande majorité dans cette crise les emplois de service qui sont les pourvoyeurs d’emplois. Mais ce qui change de notre culture c’est que des grandes entreprises comme Général Electric qui du jour au lendemain peuvent se permettre de mettre au chômage 2500 personnes ce qui dérange notre culture du monde du travail. En contrepartie les géants de la grande distribution comme Amazon, CVC ou de la pharmacie voudraient embaucher plus de 500.000 personnes, nous le savons tous plus la précarité est grande plus le monde de la finance s’enrichit !

Bizarre, mais pouvons-nous, nous en offusquer ?

Le sénat américain a voté illico-presto une enveloppe de 2000 milliards d’aides à l’économie, dont 250 Milliards à une nouvelle assurance chômage fédérale. J’ose penser que sous l’influence du sénateur progressiste du Vermont Bernie Sanders ces positions et propositions furent écoutées ! Les annonces " si vous avez été licencié, vous allez recevoir 600 dollars par semaine et pendant 4 mois .de plus cette somme viendra en complément des 250 à 550 dollars payés par les états fédérés pour une période de trois à sept mois. A signaler et surtout essayer de comprendre les travailleurs ayant un statut d’indépendant y auront le droit ! Notons aussi la belle analyse du secrétaire au trésor que notre président devrait aussi comprendre. " Ce que veulent la plupart des Américains c’est garder leur emploi. "

La mesure sociale continue !

Le trésor Américain ajoute 500 milliards de dollars. Les ménages recevront un chèque de 1200 dollars par personne, à condition de gagner moins de 75 000 dollars par an pour une personne, et 150 000 dollars pour un couple, ainsi que 500 dollars par enfant. Le but redonner du pouvoir d’achat aux ménages, selon le trésor Américain. Un bémol ,peut-être : les aides seront versées d’ici trois semaines…

Alors qu’il est dénigré et moqué de tous côtés, qu’il est ridiculisé chez nous pour ses comportements, qui ne sont pas sans rappeler un certain Jean-Marie, et son casque d’or résistant aux plus fortes tempêtes, force-nous est de poser la question : Donald Trump serait-il plus social et humain que notre président ?

Marc Marie, citoyen dans une réflexions