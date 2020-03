Publié il y a 56 minutes / Actualisé il y a 54 minutes

Monsieur le Préfet , vous n'êtes pas sans savoir que la crise liée au COVID19 plonge l'Ile de la Réunion dans de graves difficultés. Nos associations reçoivent de nombreuses sollicitations suite aux augmentations de prix dans l'alimentaire et surtout pour les fruits et légumes, non seulement au niveau de l'importation mais aussi de la revente de la production locale.

