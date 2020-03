Madame la Ministre, il y a urgence à agir car la paix sociale, si fragile, du fait d'une situation déjà dégradée bien avant cette crise sanitaire, peut être menacée.

Madame la Ministre,

Lors de la conférence téléphonique avec tous les parlementaires et vous-même ce jour, lundi 30 mars 2020, nous vous avons notamment exposé le problème de l’augmentation des prix des marchandises que les Réunionnais constatent depuis plusieurs jours. Avec mes collègues, nous vous avons fait la proposition d’un blocage des prix, notamment sur les produits de première nécessité. Vous avez semblé réceptive à cette proposition et vous vous êtes engagée à vous appuyer sur la loi Lurel pour administrer les prix.

Nous souhaitons Madame la Ministre que vous enclenchiez rapidement cette procédure car de nombreuses familles n’arrivent plus à s’approvisionner d’autant que la perte de pouvoir d’achat actuelle résulte aussi des faibles revenus sur le territoire, de l’explosion du chômage partiel, de non

paiement de salaires et d’un nombre conséquent de foyers vivant avec les minimas sociaux.

Comprenez Madame la Ministre que c’est une double peine qui s’applique. Nous souhaitons également, Madame la Ministre, que vous vous adressiez aux responsables de la grande distribution, commerçants, importateurs, producteurs , etc…en les mettant en garde contre toute spéculation et abus.

Comptant sur votre réactivité, nous vous prions d’agréer, Madame la Ministre, l’expression de notre haute considération.

Les signataires :

Huguette BELLO Députée, Michel DENNEMONT Sénateur, Nathalie BASSIRE Députée, Jean Louis LAGOURGUE Sénateur, Nadia RAMASSAMY Députée, Ericka BAREIGTS Députée, Nassimah DINDAR Sénatrice, Viviane MALET Sénatrice, Jean Hugues RATENON Député, David LORION Député, Jean Luc POUDROUX Député