Publié il y a 31 minutes / Actualisé il y a 27 minutes

Les mesures de confinement obligatoires contraignent tous les Réunionnais à ne se déplacer qu'en cas de "nécessité impérieuse". Ainsi, seuls les travailleurs pour lesquels "le télétravail n'est pas possible" et qui ont une "activité essentielle à la vie de la Nation" sont autorisés à se déplacer. Les annonces et contre-annonces qui ont été diffusées ces derniers jours n'ont pas aidé à la gestion sereine de nos opérations.(Photo rb/www.ipreunion.com)

