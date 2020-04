Publié il y a 36 minutes / Actualisé il y a 32 minutes

Les conséquences du confinement pour les horticulteurs : le constat est alarmant, à ce jour, les horticulteurs ne peuvent pas produire car les serres, les ombrières et les sites sont remplis des productions invendues. Les horticulteurs s'attendent à des pertes globales de 6,1 millions d'euros à fin avril et 11,2 millions d'euros à fin mai, période de forte vente sur l'année avec la fête du muguet, la fête des mères et Pâques. Voici le communiqué de l'UHPR. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

Les conséquences du confinement pour les horticulteurs : le constat est alarmant, à ce jour, les horticulteurs ne peuvent pas produire car les serres, les ombrières et les sites sont remplis des productions invendues. Les horticulteurs s'attendent à des pertes globales de 6,1 millions d'euros à fin avril et 11,2 millions d'euros à fin mai, période de forte vente sur l'année avec la fête du muguet, la fête des mères et Pâques. Voici le communiqué de l'UHPR. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)