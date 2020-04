Publié il y a 1 heures / Actualisé il y a 46 minutes

Compte tenu de la crise sanitaire du COVID-19, les chef.fe.s d'entreprises ont exprimé leurs inquiétudes auprès de la Chambre de commerce et d'industrie (CCI), concernant le paiement des taxes et redevances municipales. A cet effet, le président de la CCI Ibrahim Patel indique avoir sollicité l'ensemble des maires et présidents des communautés de communes pour un appel de solidarité en faveur des entreprises. Cela concerne à la fois l'exonération de la cotisation foncière des entreprises et l'exonération de la taxe locale sur les enseignes pour 2020. Voici le courrier d'Ibrahim Patel envoyé aux 24 maires de l'île. (Photo d'illustration rb/www.ipreunion.com)

