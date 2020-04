Monsieur le Ministre, nous souhaitons vous faire part de nos préoccupations sur un sujet très urgent : l'accès aux tests pour les aides à domicile. Cette inquiétude est exprimée dans nos territoires et fait suite, notamment, au message d'un président de conseil territorial de santé. Ainsi, il apparaît que les aides à domicile envoyées chez les personnes âgées et les personnes handicapées ne peuvent pas bénéficier des tests prévus pour les soignants lorsqu'elles présentent des signes.

Votre Cabinet a indiqué que les professionnels des EHPAD seraient prioritaires et que la question du domicile n’était pas encore définitivement arbitrée. Cependant, permettez-nous d’insister sur l’importance de cette situation, car il est urgent que ces professionnels puissent également bénéficier de ces tests afin de s’assurer qu’ils ne soient pas contaminés par le COVID-19.

Sans cela, ils risqueraient de propager le virus, sans le vouloir, à d’autres personnes, notamment à des publics fragiles, et à leur famille. Par ailleurs, si nous saluons le courage et l’abnégation de ces femmes et de ces hommes, il nous appartient aussi de rappeler que ce manque de moyens intervient dans un contexte déjà particulièrement grave pour eux, car ils sont également touchés par la pénurie de matériels de protection et de gels hydroalcooliques.

C’est pourquoi, nous souhaitons appeler votre attention sur ce sujet, dans l’espoir que les auxiliaires de vie puissent accéder rapidement à ces tests, au même moment que les professionnels des EHPAD. Nous vous remercions de l’attention que vous accorderez à ce courrier et vous prions de croire, Monsieur le Ministre, à l’assurance de notre considération distinguée.

